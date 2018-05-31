南市道路孔蓋做不好要開罰

2018-05-31 12:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市推廣道路人手孔新工法，並祭出「台南市道路挖掘管理自治條例條」規定，若修補不平整，可處3萬元以上9萬元以下罰鍰，激發管線單位採取新工法，提升路平成效。

南市全市超過4萬個人手孔，道路挖掘填補品質常引發民怨，「台南市道路挖掘管理自治條例條」第22條規定就「獨步全國」，要求路面的人（手）孔提升時，應實施10公分至15公分內平行等寬路面切割，且修復路面平整度，其任一點高低差不得超過0.6公分。

工務局工程企劃科長陳俊誠表示，確保路平最好方法為「後置工法」新工法，即路面上所有的人手孔蓋先配合下地20公分，在路面充分滾壓夯實整平後，隔一段時日再提升人手孔蓋，以確保新鋪道路品質及美觀所訂定法規。

陳俊誠表示，新工法不用捨棄舊有人手孔框蓋，不會造成浪費，管線施工單位自行開發可調式環片框及墊片，初期試作成本不高，而且搭配原有框座開發新工法，沒有智慧產權問題，更重要的是施工簡易迅速，3小時內恢復通車，影響交通最小，又能確保與路面平齊，減少改善、維護及受罰等問題。

新工法推廣以來，包括自來水公司、中華電信等位配合新政策，都以新工法提升調平人手孔；例如南市自來水已完成閥類新工法試辦並納人契約執行，中華電信廠商已完成手孔試辦，近月內會引進適合切割機，台電則規劃設計部門擬以統包方式進行新工法開發。

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