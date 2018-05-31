55店家響應環保吸管 3個月預計減用15萬支塑膠吸管

南市環保局推出「吸管不塑」減塑活動，估計3個月活動期間，可少用15萬支塑膠吸管。（記者蔡文居攝）

2018-05-31 12:31

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局推出「吸管不塑，生活素西」減塑活動，目前全市有55家店家響應，環保局預計在6至8月的3個月活動期間，可減少使用約15萬支塑膠吸管。

南市環保局今天（31日）邀集響應的店家舉辦說明會，發給每家30支環保吸管、宣導立牌、集點卡及清洗吸管的刷子，示範清洗環保吸管的要領，同時也分享使用環保吸管的經驗，店家響應環保兼顧衛生，顧客也能安心使用。

在神農街經營民宿及咖啡輕食的姜姓老闆娘，已經使用環保吸管2年多。今天受邀分享她的使用心得。她說，使用環保吸管不但省下購買塑膠吸管的成本，每天的垃圾量也跟著減輕，環保又省錢。環保吸管要用軟毛刷清洗，不能用菜瓜布，清洗程序跟一般杯碗一樣簡單，一點都不麻煩。

環保局廢管科長邱瑞基表示，「吸管不塑」減塑活動，共有夏慕尼永華店、自在軒後甲店等55家店響應，以咖啡館、早午餐、簡餐店居多，預計3個月可減少使用約15萬支塑膠吸管。

環保局說，為了鼓勵消費者多用環保吸管或以口就杯直接喝，同時推出集點兌換環保吸管活動。6月至8月間民眾到響應店家使用環保吸管或以口就杯不用吸管，即可獲得1點，集滿5點可至環保局、正興街「彩虹來了」文創商店或中西區銀同社區發展協會兌換環保吸管組一份，限量300份，換完為止，相關資訊請至資源回收全民動起來網站查詢。