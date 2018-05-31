這所高職好威！畢業聯合公演選在國父紀念館還賣票

莊敬高職畢業聯合公演，展現學生專業與青春活力。（莊敬高職提供）

2018-05-31 12:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市莊敬高職今年將於6月5日晚上7點選在台北市國父紀念館，舉辦「稍息 立正 我愛莊敬時代」各科畢業聯合公演，校長林淑貴說，所有節目是各科師生精心籌備，自信已達到商業水準，所以售票演出，每張2百元，「請民眾掏錢來欣賞，絕對值回票價」！

林淑貴說，莊敬表演藝術科人才輩出，包括王大陸、蔡凡熙、溫貞菱等校友，學弟妹這次也將全力演出，不讓學長妹專美於前。

演出節目還包括美容科的美妝秀「糜顏魅惑」、獲得多次全國學生音樂比賽冠軍的音樂科「室內樂合奏」、「流行音樂樂團」、餐飲科表演花式調酒的「秀色可餐」、流行服飾科「衣世代」走秀、幼保科融入歌唱舞蹈 的「Dream High」，學生結合專業才藝與音樂主題演出，節目豐富驚艷。

林淑貴說，社會對各種專業技能領域要求愈來愈高，畢業生必須具備畢業即就業的能耐，因此學生有信心，達到商業演出的水準，以多變的特色節奏和強烈青春爆發力，為觀眾帶來精彩視覺衝擊。「2018莊敬高職畢業聯合公演」已在兩廳院售票系統開賣。