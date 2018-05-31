夏月電價明實施！ 教你省電小秘訣

林欽榮（右三）到現場宣導節電。（記者楊心慧攝）

2018-05-31 12:04

〔記者楊心慧／台北報導〕夏月電價明天開始實施！如何省電是每個人都想知道的議題，若用了10幾年以上、發出異常噪音、效能功率變差的家電，即可考慮汰換，一年可省百元甚至千元以上！

夏月電價每年實施期間為6月1日到9月30日，每度電會比非夏月高0%到27%不等，用電量高的家庭電價也會相對提高。台北市產業發展局今舉辦推廣節能產品暨住商節電補助方案啟動記者會，教導民眾認識節能標章，有標章的產品代表能源效率比國家認證標準高10％到50％，長期下來省下來的電量相當可觀。

現場邀請節能大使任爸與國民媽媽秀娥分享節電小秘招，任爸說，只要選擇1至2級的能源效能標示的家電，就可省下很多電。秀娥透露，最近剛搬家，買家電時都會特別看是否有標章，由於夏季到了，用電量提升，使用省電的家電相當重要。

如果無法一下子汰換家中老舊家電，可先從最簡單的燈具開始，以夏月電價、一天使用12小時計算，LED燈具與非節能燈具比較，一年可省897元；今到場的億光LED照明表示，響應政府節能政策，推廣使用高效率的LED照明產品，億光新節能標章的發光二極體LED發光效率提升28％以上，且無藍光危害風險等級。

林欽榮指出，台北市政府今年爭取到中央三年10.8億元的經費用在節電設備汰換補助，對象為服務業、學校、旅館業、醫院、運輸業、集合式住宅等，盼全市能省電2.5億度。

此外，北市府也與21家廠商合作，推出台北節能專屬好康優惠，像是PChome24h、Yahoo奇摩超級商城、愛買、全國電子等，最多可省上千元！