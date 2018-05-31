黃麴毒素含量超標 南投1件花生酥糖被下架

2018-05-31 12:04

〔記者謝介裕／南投報導〕大熱天的環境，各種微生物容易滋生，南投縣衛生局特別配合食品藥物管理署，執行「市售食品真菌毒素含量監測計畫」，抽驗咖啡粉、咖啡豆、芝麻、白米、紅麴米及花生製品等食品共16件，結果來自雲林縣的1件花生酥糖，被檢出總黃麴毒素含量超標，隨即通知販售商及進貨端業者將產品立即下架，並移請所轄雲林縣衛生局辦理。

南投衛生局指出，黃麴毒素主要是由黃麴黴菌產生的二級代謝產物，具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，黃麴毒素經常污染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物，台灣屬濕熱的氣候，剛好適合這種黴菌在攝氏24至28度之間的生長條件，因此呼籲業者應確保原物料符合衛生規格，尤須注意花生等榖豆類食品之貯存、運輸及販售過程，才能確保產品之安全衛生，免於影響本身商譽。

除此，端午節在即，衛生局也針對端午節應景食品，包括粽子、粽子使用之蝦米、菜脯、蛋黃等食材及醬料，前往傳統市場、一般賣場與餐廳進行抽驗，檢驗項目包括衛生標準（大腸桿菌、大腸桿菌群）、防腐劑（苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸）、二氧化硫、蘇丹色素及動物用藥等，總共抽檢30件，結果全部符合規定。

因此，衛生局也提醒消費者，應購買衛生可靠和信譽良好廠商的產品，如有食品安全衛生問題及消費疑義，可電洽該局服務專線049-2231994。