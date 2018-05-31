鐵路節重頭戲 台鐵將推多款蒸汽火車商品

台鐵局將推出盛裝58度金門高粱的「蒸汽火車造型紀念酒」。（圖由台鐵局提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2018-05-31 12:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局131週年鐵路節將至，台鐵局將於6月1日至6月30日，推出蒸汽火車造型紀念酒、限量鋼筆組、仲夏寶島號系列商品等多項新款鐵路商品；並於6月8日至6月11日期間，在台北車站舉辦特賣活動攤位，最低折扣1折起。

今年鐵路節新商品的重頭戲，就是由蒸汽火車為概念，開發出的多樣化紀念商品，包含盛裝58度金門高粱的「蒸汽火車造型紀念酒」，以陶藝打造出蒸汽火車的氣勢，附贈透明壓克力盒及提袋，每組售價3980元；這是繼2013年推出普悠瑪、太魯閣造型紀念酒後，再度推出火車造型酒類商品。

目前文青風盛行，台鐵局也不落人後，與知名鋼筆品牌三文堂合作，推出「台鐵限量經典鋼筆禮盒組」，內含Ｆ筆尖鋼筆1支並附贈1墨水，木盒包裝更以雷射雕刻出蒸汽火車及台灣鐵道路線圖的，每組售價為2799元。

每年夏季開行的仲夏寶島號，幾乎都是一開賣就秒殺，看好此商機，台鐵今年請插畫家，以蒸汽火車CT273馳騁於花東美景為主題，繪製出一系列仲夏寶島號專屬商品，像是鋁合金證件套、票夾卡套、開瓶器、棉布袋信封組、杯墊等。

除販售鐵路商品外，台鐵局6月8日至11日上午10點至晚間7點，於台北車站大廳東側，設有鐵路商品特賣攤位，首賣商品有餐旅熊便當袋、束口袋、防水行李袋，普悠瑪造型隨身碟16G、行李束帶等，現場加碼提供消費滿額轉扭蛋送贈品，扭蛋贈品最高價值1280元。台鐵局表示，鐵路節新款商品將於台鐵夢工廠旗艦店、松山店、南港店、高雄店、台鐵便當本舖台中店販售。

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