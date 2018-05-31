自選發電方式 核研所調查：民眾最愛再生能源

核研所能源經濟及策略研究中心進行「近年民眾電力選擇傾向改變」調查發布。（記者楊綿傑攝）

2018-05-31 12:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕如果能自己選發電方式，你會怎麼選？由核研所能源經濟及策略研究中心進行「近年民眾電力選擇傾向改變」調查，相較於前次2015年的調查，民眾偏好優先增加使用再生能源，經過分析發現，包括太陽光電、風力、地熱、生質能等各項都有超過6至9民眾所填占比超過2016比例。

問卷內容呈現一組電力計算器，臚列目前各種發電方式，從核能、燃煤、燃氣、各種再生能源，民眾可設定自身偏好的比例，問卷可同時呈現出民眾所選擇電力組合的發電成本、電價、碳排放等數據，因此民眾在填寫問卷時，同時也可思考自身是否願意負擔這樣的電價及環境代價。

以2016年台電發電配比來說，燃煤大約占36.9%、天然氣占36%、核能13.5%、太陽光電0.5%、陸域風力0.6%、慣常水力2.9%、生質能1.1%、離岸風力及地熱則掛0。在2017年的電力組合偏好方面，民眾所選擇各種再生能源比例，幾乎都高於2016年的發電配比，太陽光電有超過9成、離岸風電超過8成3、地熱超過8成2，民眾願意增加選擇。

目前台灣主要3種發電方式上，有5成4民眾希望核電較2016年發電占比增加，但也有4成3民眾認為應該小於2016年的比例，顯示雖然核能願意增加的民眾變多，但支持及反對比例則相去不遠，顯示核電仍然是極具爭議。不過燃煤及燃氣則分別有8成7及8成3民眾認為發電占比應較2016年降低，認為應該增加的僅有1成多，顯示燃煤及天然氣民眾都傾向減少。

以新政府2025年能源政策，天然氣增加到5成、燃煤減少到3成、再生能源增加到2成、核能降至0。與整體調查比對，燃煤及燃氣的偏好在降低，大約都占2成左右，但核能比例增加的支持度則是上升，再生能源也是呈現應該增加的態度。核研所能源經濟及策略研究中心葛復光解釋，雖然核能支持增加比例提高，但實際民眾屬意占比仍是低於燃煤及燃氣。

此外，調查中也進一步推論出受訪者傾向低碳能源的使用，也能接受相對現在為高的電價，數字大約3.17元。該調查的結論指出，在核能及天然氣、綠能的占比上，民眾偏好與當前政策目標有所落差，建議政府能夠進行更多的教育及溝通，逐漸拉近落差。而再生能源的穩定供應則與支持度有強烈關聯，包括電網補強、智慧電網、儲能系統都是可強化方向。

該調查以網路方式發放問卷，以20歲以上、且知道家中電費情況者為抽樣對象，於2017年8月1日至8月17日進行調查，共發放1200份問卷，其中男性有596份、女性604份。