宜蘭廢棄魚塭達376公頃 將訂作業要點「合法填土」

宜蘭縣現有魚塭多集中在壯圍、五結及礁溪等鄉鎮，面積約610公頃，其中376公頃廢棄，土地使用分區為一般農業區或特定農業區。（記者林敬倫攝）

2018-05-31 11:59

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣養殖魚塭廢棄比率逾60％，容易生雜草孳生蚊蠅，形成髒亂點，宜蘭縣代理縣長陳金德今在縣政總質詢時指出，為了解決廢棄魚塭問題，縣府最快6月底將公告「宜蘭縣農業用地師請客土改良審查作業要點」，讓漁民合法填土，魚塭可種植使用，減少廢棄魚塭。

宜蘭縣現有魚塭多集中在壯圍、五結及礁溪等鄉鎮，面積約610公頃，其中376公頃廢棄，土地使用分區為一般農業區或特定農業區，魚塭荒廢後會積水，是病媒蚊孳生溫床，長期閒置雜草叢生，周邊環境看起來髒亂，還發出惡臭，附近居民不堪其擾；不少養殖業者感嘆，砸下大筆資金養殖魚蝦，若入不敷出，只好改做其他工作。

宜蘭縣議員陳福山指出，廢棄魚塭無法養殖，才會荒廢，縣府一直在協助轉型，卻沒有太大成效，漁民只好自己填土改種植作物，但沒有合理的申請規範，土不能填得太高，否則就會被開出6萬元罰單，魚塭只能繼續廢棄，漁民叫苦連天，縣府應該立即訂定合適的填土辦法，才能真正解決問題。

縣府原先訂有「宜蘭縣農業用地填土管制規則」，規定農地填土最高只能40公分，但這樣高度限制無法讓魚塭被填滿；陳金德指出，填土管制規則本身沒有罰則，但如果漁塭填土超過40公分，就會被認定是「農地非農用」，依照區域計畫法開出6萬元以上罰單，這樣開罰確實有疑慮，縣府因此積極研議「宜蘭縣農業用地師請客土改良審查作業要點」，並打算廢止「宜蘭縣農業用地填土管制規則」，最快6月底就會公告上路。

陳金德指出，要點上路後，未來民眾從外地運土，改良自身農地時，需經過申請，證明土方來源適合種植，量與高度要多少也要管制，但如果像廢棄魚塭等地形較特殊的農業用地，經果農業處審查後，就不會再有40公分的限制，漁民也可以選擇由縣府填土，不過需自己負擔相關費用，希望這樣的措施，能有效解決廢棄魚塭的問題，讓土地可以繼續農用。