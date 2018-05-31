胡扯高雄蚊子檢出登革熱和瘧疾 PO文者恐遭罰

帶有日本腦炎的三斑家蚊。（疾管署提供）

2018-05-31 11:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕有網友在今天凌晨時在批踢踢（PTT）發文，標題「高雄蚊子有毒」，內容提到高市衛生局捕獲蚊子發現除了有帶日本腦炎病毒外，還檢出登革熱和瘧疾。疾管署今天發布新聞稿，指出目前僅有發現三斑家蚊檢出日本腦炎病毒，網友言論已經違反傳染病防治法，疾管署將交由法案研究開罰。

網友PO文提到，高雄市政府衛生局近期於日本腦炎患者居住地附近捕獲的蚊子，經實驗室檢驗除了有日本腦炎病毒外，另有檢出登革熱及瘧疾。

疾管署指出，截至目前實驗室僅由高雄市林園區某豬舍一處掛燈捕獲的三斑家蚊檢出日本腦炎病毒，未發現任何可能帶有登革病毒的埃及斑蚊、白線斑蚊或可能帶有瘧原蟲的矮小瘧蚊，該網友文章資訊明顯與事實不符。

疾管署也指出，國內自1965年起已為瘧疾根除地區，今年至今也沒有本土感染登革熱病例。

疾管署長周志浩今天在立法院受訪時指出，會交由法案研究該如何對這名網友開罰。

依據傳染病防治法第63條規定，散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，最高可科新臺幣五十萬元罰金；另依社會秩序維護法第63條第5款規定，散佈謠言足以影響公共安寧者，得處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰。