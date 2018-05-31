向危險情人say No 教你如何遠離恐怖糾纏

2018-05-31 12:02

〔記者蕭皓文／台北報導〕現代的愛情觀，因為交友軟體，認識對象的管道更為複雜，在方便的「速食愛情」中，兩人不夠時間好好了解對方，便進入了「戀人」階段；甚至，因為墜入情網是很私密的事，有些人的交友狀況少了告知家人朋友的步驟，一旦遇上感情生變的危險，後果總是措手不及。最近情殺事件頻傳，到路上街訪「危險情人」話題，來聽聽民眾會有什麼看法：

「現代人動不動殺來殺去，愛情不就是互相包容對方嗎？」「任何人多少都會爭吵，但情殺是不應該發生的，比起生氣無奈比較多……。」「第一個反應是精神病吸毒什麼的，非一般常人能做的。」「感覺控制慾強的人，沒好好處理情緒上的問題。」「交往前要多了解對方啊，但自保或預防很難，因為沒遇過危險情人。」

其實常見的危險情人特性，有兩個原因，一是「本身自信心不足」，忌妒心強害怕失去而過度掌控對方生活，同時喜歡羞辱人展現自己權力，缺乏同理心及反省能力；二是「情緒管理問題」，危險情人做事衝動情緒變化大，有施暴行為容易起衝突，甚至倚賴藥癮酒癮逃避現實。此外，有些危險情人除了愛情以外缺少生活重心，打著「愛你」二字，好事壞事都做得出來，失去理性判斷能力，只為看到對方的反應。

要如何計畫性地遠離危險情人，以下提供幾個步驟：

1.趁他犯錯時，以此理由漸漸減少碰面機會

2.告知家人、信任的朋友或同學、同事你現在的遭遇，以提供隨時援手

3.待彼此思考冷靜一段時間後，再委婉提出分手要求

4.約見面分手切勿單獨前往，必須選在人多熱鬧處，雙方較能控制自己情緒

5.談判前先看好逃生路線，並提醒偕伴友人對方的危險性，在現場注意彼此安全

6.依對方個性來溝通，若對方吃軟不吃硬，言語上必須緩和，需善用智慧談分手

7.若成功完成談判也別輕忽，尤其分手後的幾天必須小心兩人之間的互動

8.若談判失敗，改透過友人溝通，或是透過專業的心理諮商、社工來介入

戀愛中，兩人爭吵難免，但情緒管理是可以訓練的，台北市立聯合醫院松德院區心理科主任林惠蓉表示，理性會比情緒晚兩三秒反應，一般人若能掌握這時間差，緩和自己的行為，便能控制自己情緒。剛開始可以閉眼深呼吸，或是離開現場放鬆心情，若是對象嚴重到瀕臨「爆怒」邊緣，可協同其親友帶他尋求心理諮商幫助。

為了自己也為了對方，不健康的感情生活，需要堅定立場委婉說不，讓彼此從錯誤中學習，更成熟理性地面對下一段感情。