列出12大缺點 他說擁有超跑其實很辛苦

許多男性都幻想自己能擁有超跑。（資料照）

2018-05-31 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕許多男性都幻想自己能擁有超跑，但擁有超跑真的這麼快樂嗎，外媒分析這12點可能會讓超跑美夢變噩夢。

《Business Insider》資深記者戴博德（Matthew DeBord）舉出以下12個特點，大嘆擁有超跑其實很辛苦：

1.底盤超低。超跑為了空氣力學，底盤設計離地面相當貼近，這也意味著路上的小顛簸可能就會造成幾千美元的損壞，超跑駕駛要時時注意路面碎石和坑洞。

2.馬力太強。在99.99%的情境中，超跑駕駛都無法把油門催到底，但卻仍以驚人速度消耗汽油，沒有事情比開著超跑堵在車陣中更痛苦。

3.買車、修車都超貴。即使是最便宜的超跑，對一般人來說仍然相當昂貴，而且車主容易陷入要購買更昂貴車款的壓力，此外超跑維修費也會讓車主傻眼。

4.坐起來不舒服。房車通常注重乘客的舒適度，但超跑不是，戴博德說自己幾年前曾乘坐一台McLaren 675LT，路途中他的腰背非常不舒適。

5.時時刻刻都是眾人焦點。超跑車主每次出門都要面臨許多人搭訕、請求與車合照，一開始可能會有成就感，但最後會感到厭煩。

6.很多人會覺得車主是渾球。當然，車主本身可能是個溫和、保守的人，但每個人都會因為超跑，而誤解車主的性格。

7.不能好好喝咖啡。即使超跑有杯架，也無法確保咖啡不會灑出來，甚至有人說，如果習慣在早上喝一杯咖啡，那就不該駕駛超跑。

8.洗車也超貴。超跑車主不會容許自己的車有一點髒汙，為了保持愛車的完美狀態，付出的代價就是銀行存款。

9.忍不住會一直留意愛車。戴博德說，他曾經跟車商借了Ferrari 488 GTB，結果他像是被催眠一般，視線無法從車上離開。

10.無法放行李。戴博德開玩笑地說，除非行李指的是幾瓶香檳，否則超跑沒有空間可以裝。

11.有速限這回事。大多數的道路都有法定速限，超跑動輒突破300公里的時速，但在法令限制下，大多時候只能發揮它1/4的威力。

12.加速贏不了電動車。特斯拉（TESLA）Model P100D啟動Ludicrous Mode（瘋狂模式），從零加速到60mph（英里/小時）只需不到2.3秒，比Ferraris、Porsches都快。當然，電動車無法一直以極速行駛。