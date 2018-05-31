批陳克華仇女論 呂秋遠：沒有人應符合傳統期待的樣子

呂秋遠在臉書以「女生應該要是什麼樣子」一文批評陳克華「仇女論」。（資料照）

2018-05-31 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕時常在臉書發表評論的醫師陳克華，昨日因兩篇疑似「仇女」言論的文章，遭批沙文主義，引發網友怒火。對此，呂秋遠醫師在臉書指出，「性別教育，並不是要男人有男人樣，女人有女人樣，而是要讓所有人都知道，我們只應該要有『人的樣子』，無關男女。」並強調，「沒有人應該符合傳統中被別人期待的樣子。」

陳克華昨日在臉書以「現在女生好像都很嚮往當妓女」一文引發爭議，讓網友痛批是在「檢討被害人」。對此，呂秋遠表示，每個人都有權利選擇他自己的生活模式，也有義務要對自己的生活模式負責，但是並不表示他也要承擔因為這樣的生活模式，而被他人欺負的風險。

呂秋遠指出，我們這個社會，如果想的是，女人要自愛，不然就不值得保護；而不是說，女人不自愛，我們也應該保護，那麼這社會是保障性侵害犯，還是保障人權？而他也提到，所謂的「自愛」，不過就是男人定出來的標準，「我們為什麼不能說，就算是妓女，也有在最後一刻保留不脫衣服的權利？我有脫光衣服的權利，但是你有不性侵我的義務。」

此外，呂秋遠也認為，陳克華的發言其實不是個案，而是代表了這個社會中許多人說不出口、害怕被討伐的念頭，這些邪惡的打壓弱勢念頭，隱藏在許多沙文主義者的心中，一個不小心，就會汨汨的冒出來，讓人膽顫心驚。