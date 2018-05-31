下週將有雙颱形成？ 氣象局：週日會比較明朗

今天上午最新衛星雲圖。（圖擷取自中央氣象局）

2018-05-31 09:44

〔記者蕭玗欣／台北報導〕據各國模式預測，目前南海及菲律賓東方海面各有一個熱帶擾動在發展，外界關注下週是否會有雙颱形成，甚至影響台灣？中央氣象局預報員陳伊秀表示，目前看來下週二、三有機會發展一個或兩個低壓帶或颱風，但是是否會直撲台灣，帶來水氣，週日才會明朗化。

陳伊秀表示，南海有機會形成熱帶性低氣壓或颱風，受到此系統外圍水氣影響，南部及東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。但目前各國預報模式分歧，有些預報顯示只有一個低壓生成，有些顯示兩個，甚至連是否會成颱都是未知數。

外界也關心，南方系統是否會為台灣帶來豐沛雨量。陳伊秀表示，若颱風生成且靠近台灣就有機會增加水氣，但也有可能都不來，台灣位於沉降氣流區，反而會更熱，這些都還要再觀察。

氣象局表示，明起到下週日受鋒面影響，降雨範圍擴大，全台各地皆有機會出現陣雨或雷雨，有降雨時相較於前段時間氣溫略降，悶熱感將緩解。

下週一鋒面北移，還有殘留水氣，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後北部地區及中部山區也有局部短暫雷陣雨。