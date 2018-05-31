小學生課外教學除草、撿福壽螺 玩嗨：營養午餐更好吃了！

新北市金山區中角國小學生在水田中，小學生撿拾田中福壽螺。（彩田友善農作提供）

2018-05-31 09:05

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市金山區中角國小與彩田友善農作共同辦理食米食農活動，中角國小學生在萬里區蕃薯新樂園進行友善食農教學，小朋友腳踩水田動手除草、撿福壽螺，實地觀察水田生態，體會農夫們如何辛勤耕作。小朋友說：「原來我們吃的米飯是這樣來的」。

有不少的小朋友第一次赤腳踩進水田中，「腳陷在泥巴裡了」，小朋友顯得有點手足無措，但後來因為同學都在田裡，除草、撿福壽螺玩得好HIGH，大家比誰撿的多，還有人說，草要多拔一點，以後營養午餐的飯就更好吃了。

中角國小是偏鄉小校，每個年級只有一班，總學生人數53人，幼兒園23人，學校積極推動食農教育，結合「彩田友善農作」資源，辦理一系列米食食農活動，讓親師生一起體驗插秧、製作壽司、包粽子，彩田友善農作常務董事郭慶霖和小朋友分享友善耕作的理念與願景。

郭慶霖說，彩田友善農作所生產的「彩田米」，就是以友善的耕作法，捨棄噴灑農藥、化學藥劑等方式，以人工撿除或生物防治減少福壽螺的危害，同時也贊助中角國小享用安全健康的營養午餐食用米。

郭慶霖表示，這些米收成後就成為學校營養午餐吃的米飯，讓學生吃自己種的米，縮短產地到餐桌的距離，同時也拉近孩子與土地的關係。