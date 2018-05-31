夏天提早報到！彭啟明：五月35度高溫天數今可能創紀錄

彭啟明表示，今天台北有機會飆到37度左右，今年提早進入高溫炎熱夏季。（資料照）

2018-05-31 09:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕鋒面逐漸接近台灣，全台仍壟罩在暖氣團內，氣象達人彭啟明表示，今天天氣和昨天類似，各地還是偏高溫的天氣，台北有機會飆到37度左右；這表示今年台北除了最熱5月天38.2度外，超過35度的最高溫的天數，很可能到達14天，同樣創下紀錄，今年的確提早進入高溫炎熱夏季。

彭啟明表示，今年台灣提早進入夏季，除了台北飆出5月最高溫38.2度以外，35度高溫天數也可能在今天達到第14天，創下紀錄，過去幾年最多也才5到6天，今年夏天真的要對熱議題要特別關注。

彭啟明表示，今天午後仍有局部零星的午後陣雨，有機會比昨天略多一些，尤其靠山區還是要注意短時間的強降雨。下半天起，北邊滯留鋒面將南下台灣，這波滯留鋒面仍少了西南季風的加持，稱不上是梅雨鋒面，但仍有可能帶來些水氣。

今晚到週末，各地降雨機率提高，北部地區雨勢會比較明顯，中南部則以短暫陣雨為主，午後陣雨機率也提高，但還無法有改善旱象的機會。彭啟明表示，中部以北及東部，會感受到溫度下滑，氣溫降到24到30度之間，有點涼的風及陣雨，可望紓解這幾天酷熱的天氣。預計這波鋒面將影響台灣2到3天，下週一起各地就會逐步回溫轉晴，仍為偏南風的型態，午後局部陣雨將會增加，回到典型夏季的天氣類型。

彭啟明提醒，週末開始西南季風有發展趨勢，在南海及菲律賓東方海面上有明顯低壓帶的發展，這個在氣象上的名稱叫做低壓槽，也就是低壓很容易在這區域發展，目前變動度仍高，至少等到週日再來看看較為合適。

彭啟明說，當這低壓槽逐漸發展，也代表梅雨季的結束，今年很有可能是沒有典型梅雨鋒面的梅雨季。