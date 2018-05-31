雲林食采節行銷到高雄

雲林縣政府為推動雲林食采節觀光旅遊活動，來高雄行銷、推廣並以「台灣最輕的旅行」為訴求，結合「在地食材」與「農事食藝」推出雲林五大主題遊程。 （記者張忠義攝）

2018-05-31 08:31

〔記者張忠義／高雄報導〕雲林縣政府為推動雲林食采節觀光旅遊活動，彙整林內、斗六、古坑等三鄉鎮市優質觀光產業，來高雄行銷、推廣並以「台灣最輕的旅行」為訴求，結合「在地食材」與「農事食藝」推出雲林五大主題遊程。

縣府文化處副處長陳美燕表示，雲林縣擁有全台最大的農地面積，成為「台灣的菜籃子」，串聯起鄉鎮豐富的地方產業，從產地到餐桌、從餐桌到觀光，融入友善人文農村、深度體驗雲林，讓旅客每次到訪都有不一樣的收穫與回憶，塑造雲林在地的新價值。

五大主題遊程各具特色，包括「斗六散步尋味趣」跟著在地達人探訪斗六太平老街故事、私房料理的好滋味；「雲遊古坑咖啡鄉」體驗手烘咖啡，並深耕咖啡文化與歷史情感的連結；「田園騎乘遊林內」搭乘火車前往林內，騎乘共享單車OBike，體驗聚落、土地水圳及產業文化。

「餐桌食旅遊」用職人精神分享、產地到餐桌、當季食材，帶領遊客親歷食材旅行；「地質生態旅遊」以大地為教室，草嶺地質生態健行旅遊…等，組合旅遊景點推薦，讓遊客有多種行程可以挑選。 詳情請至雲林縣文化旅遊網、慢遊雲林粉絲專頁查詢。