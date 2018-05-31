求學4年支出恐破百萬！10大專院校申請漲學雜費

申請調漲學雜費學校表格

2018-05-31 07:42

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕「反對濫漲學雜費，世新學生拒當ATM！」世新大學擬向教育部申請107學年要漲2.5％學雜費，世新學生勞動權益行動小組控訴，漲價後，4年的教育生活支出恐破百萬，昨邊抗議邊吃泡麵；世新校方則表示，全案已送教育部，暫無回應。

反教育商品化聯盟指出，包括台科大等14校，今年都將申請學費調漲，今天將前往教育部抗議，要求教育部應退回漲價申請，更應挹注教育經費來逐年調降學費，減輕學生負擔。

教育部高教司副司長朱俊彰昨表示，大專學雜費調整案預計今天下午5點截止申請，迄昨天已知有10校提出申請，學雜費審議小組會檢視學校辦學成效、財務指標、助學指標、資訊公開程序、是否充分與學生溝通等基準，核實把關，預計6月底前公布審議結果。

世新勞權小組昨控訴，校方於5月底向教部申請調漲下學年學雜費2.5％，漲價後一學期學雜費加生活支出恐近13萬，求學4年花費逾百萬元，但校方財務不透明、砸錢搞學校裝潢，學生無從了解學費被如何運用，怨聲四起。

勞權小組更批，校方14日召開學費調漲說明會，卻不斷迴避學生質問，且校方未取得學生共識就送件。

教育部於4月間依公式估算並公告，下學年大專學雜費收費基準漲幅為2.07％，為近5年新高，如前一年未調整者，調幅可再加0.44％。教育部代理部長姚立德昨強調，學雜費調漲都須經審議小組專業審議，由小組做最後決定。