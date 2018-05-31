香蕉、鳳梨盛產價崩？農民嘆：20年來最慘

今出香蕉盛產。（資料照）

2018-05-31 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕今年風調雨順，全台農業盛產，但是，盛產卻帶來價格崩跌，日前，蔡總統才直播賣玉荷包，如今，再傳香蕉、鳳梨一樣受過產之累，據報導，南台灣產地C級香蕉每公斤只1元，10公斤香蕉才能換到1個茶葉蛋；鳳梨無法外銷，被指是20年來最慘境況。

《中國時報》報導，嘉義竹崎蕉農楊勝翔說，去年初香蕉產量不佳，但價格一度漲到每公斤120元，甚至蕉農無蕉可賣，到去年9月、10月盛產，A級上品蕉也曾跌到每公斤剩7元，C級品1元。蕉農後代高雄旗山鯤洲里長柯文化表示，今年是近10年來香蕉利潤最慘的1次，產量過剩卻無管道出路，導致香蕉滯銷。

鳳梨窘境更甚香蕉，高雄大樹區果樹班產銷班第2班班長楊義子指出，今年鳳梨價格崩盤是「20年來最慘一次」，重點還是缺外銷市場，屏東一位農民更指，中國廣東、海南等地的鳳梨產量增加，排擠到台灣外銷訂單。

但是台南市代理市李孟諺於5月24日才在臉書上PO文，指台南鳳梨盛產，但銷路不錯，外銷量增加，駁斥鳳梨滯銷的「謠言」；嘉義縣政府也接到民眾抗議電話，指「香蕉產地價格不是全部都賣1元」，要求外界不要再傷害產地蕉農。