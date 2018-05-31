女友在家與小王激戰！ 他看電視等啪完問：爽不爽

網友風度驚人，讓女友與小王在家激戰，自己卻淡定在客廳看電視「不打擾」（示意圖）

2018-05-31 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕一名鄭姓男網友在臉書社團《爆怨公社》表示，與前女友分手6年過後，他被對方要求將過去留下的娃娃，親自送到台中歸還，卻意外爆出過去前女友的偷吃過程。當時他在家發現前女友正在房內偷吃小王，卻保有風度，讓兩人先把事辦完，自己則在客廳看電視，完事後還問對方「爽不爽」，最後雙方聊完才分手。

鄭男指出，分手約6年的前女友有一隻娃娃放在他這，對方一直要求他親自到台中歸還，但由於距離很遠，他不太願意，他質疑前女友只是想騙她去台中，並跟對方說娃娃已經被寵物咬壞。

兩人的對話意外爆出分手過程。當時鄭男風度驚人，發現前女友與小王在家激戰，自己卻淡定在客廳看電視「不打擾」，完事後還問前女友「爽不爽」，最後問完、聊完才分手。

網友看完後紛紛表示驚嘆，「你EQ真好...」、「所以%%%還在客廳看電視@@好強」、「意思是女友在家偷吃，你還在客廳等他吃完？」、「還在客廳看電視...那你婊哥從她房間出來的時候有沒有跟他握握手，跟他說辛苦了」、「你風度太好了= =」、「你也太大器了」。

對於為何他淡定不生氣，鄭男後來再度PO文解釋，稱雙方沒有結婚，前女友想要和誰做愛是她的事，如果他動手打對方可能因此被告，甚至他也無法一打二，去罵對方也浪費時間，不如看電視等對方完事再問感想，而且突然衝進去也破壞氣氛還很尷尬。

一名鄭姓男網友在臉書社團《爆怨公社》表示，與前女友分手6年過後，他被對方要求將過去留下的娃娃，親自到台中歸還，卻意外爆出過去前女友的偷吃過程。（圖擷取自《爆怨公社》）