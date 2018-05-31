白天高溫防午後雷陣雨 今晚鋒面報到明全台有雨！

今日上半天各地為多雲到晴天氣，高溫可來到33至35度，晚間鋒面逐漸接近，北部、東半部有降雨機會。（資料照）

2018-05-31 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕今日上半天各地為多雲到晴天氣，高溫可來到33至35度，午後中部以北、東半部地區及南部山區需留意局部午後雷陣雨，晚間鋒面逐漸接近，北部、東北部地區將有陣雨或雷雨。

今日各地高溫可來到33至35度，大台北地區及西半部內陸鄉鎮則有機會再高溫，民眾需多補充水分及防曬以避免中暑。而到了晚上，鋒面接近，各地有局部較大雨勢發生的機率，北部、東北部地區有機會降下短暫陣雨或雷雨。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。另外，金門、馬祖清晨易有局部霧或低雲影響能見度，民眾搭機往返需留意航班資訊；馬祖有8至9級強陣風，金門及台灣北部沿海風力也會逐漸增強，民眾海邊作業或海邊活動請注意安全。

週五至下週日（6月1日至3日）則是受到鋒面影響，降雨範圍及時間擴大，全台各地皆有機會出現陣雨或雷雨，受到降雨影響，近日以來的悶熱感可望緩解。下週一（4日）鋒面北移後仍有殘留水氣，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴。下週二至下週三（5日、6日）南海有機會形成熱帶性低氣壓或颱風，受到此系統外圍水氣影響，南部及東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 28 ~ 35 29 ~ 33 26 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取中央氣象局）