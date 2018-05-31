05/31 各報重點新聞一覽

2018-05-31 06:39

自由時報

美國防部長：不論國家大小// 美尊重各國主權和獨立

疑似針對中國近日把南海軍事化的進階行動而來，美國海軍二十七日出動兩艘船艦捍衛南海「航行自由」，進逼中國在西沙群島人工島礁的十二浬內，引來中國嚴正抗議。對此，美國國防部長馬提斯二十九日預告，美國將持續行使「航行自由」權利，並可能有新作為反制。中國引發的南海軍事化議題，預計將成明日於新加坡登場的亞洲年度最重要安全峰會「第十七屆香格里拉對話」焦點話題。

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3D列印眼角膜 只要10分鐘

國際眼科研究學會官方期刊「實驗眼科研究」（Experimental Eye Research）三十日發表的最新研究指出，英國科學家已成功首度以３Ｄ列印技術，在不到十分鐘內製造出人類眼角膜，且成本低廉。這項技術可解決移植用眼角膜供給短缺問題，意謂著未來眼角膜有望「無限量供應」，進而造福全球每年數百萬眼疾患者。研究人員希望在五年內讓這項技術普及。

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最新研究：新住民子女 更有創造力

台灣師範大學教授陳學志最新研究找到新住民子女亮點，希望成功翻轉社會普遍視為弱勢的刻板印象。研究指出，新住民子女「創造力」高於一般台灣學生，多元文化經驗帶來更高的創造力和更強烈的創造傾向，不但首度證實新住民子女優勢，相關研究還陸續登上七個ＳＳＣＩ國際期刊。

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蘋果日報

貧童天籟 撼動維也納

音樂之都維也納街頭罕見揚起台灣泰雅族部落孩子嘹亮歌聲，一曲泰雅族歌《歡樂歌》悠揚婉轉，遊客紛駐足聆聽，甚至跟著唱和，一曲唱完，爆出如雷掌聲。這群來自新竹尖石嘉興國小義興分校合唱團的成員，半個月前還在為一只皮箱發愁，擔心經費不足，無法參加舒伯特合唱競賽，幸獲各界贊助成行，將與俄羅斯等國隊伍交流，用歌聲為台灣爭光。

被爆偷吃 元祖少奶摸教練臀

餐廳裡，一對男女分坐桌子對面，兩人互動極少，像是結婚多年的老夫老妻，但兩人一離開餐廳，男子情不自禁將女子擁入懷中，女子則輕摟男子的腰，甚至互相撫摸屁股。事實上兩人並非夫妻，也不是情侶，女生是知名食品集團「元祖實業」少奶奶安晨妤，男生則是兒子的羽球教練。

聯合報

退黨？ 呂秀蓮：失去黨德黨魂的政黨 道不同不相為謀

民進黨中執會昨天通過徵召提名立委姚文智參選台北市長。原本一同競逐黨內提名的前副總統呂秀蓮卻拋出震撼彈，她在馬來西亞發出簡短聲明表示，「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

才5月底...用電創「三高」 苗栗大跳電

連日高溫悶熱，全台昨天用電量三六七七萬瓩，創下今年、歷史五月與歷史用電量等「三高」紀錄。儘管經濟部掛保證今年夏季不缺電，昨天卻再發生一起嚴重跳電，苗栗地區昨天下午停電一個半小時，七萬戶受到影響，民眾怨聲四起，這也是今年以來影響戶數最多的跳電事故。

中國時報

香蕉產地價 殺到1公斤1元！不認價崩 蕉農轟官員麻木冷血

南台灣香蕉收購價1公斤才1元，嘉義縣議員何子凡看不下去，日前痛斥政府是要農民吃土嗎？未料，農糧署官員竟反駁，目前香蕉產地價格最高每公斤6元是夏季正常價格；果賤已傷農，官員還想粉飾太平，蕉農怒批政府不只無能，更麻木不仁！

縣市長施政滿意度《遠見雜誌》民調！5星縣長9連霸 傅崐萁完勝

《遠見雜誌》昨天公布22縣市長施政滿意度民調，儘管花蓮在今年初發生大地震，但因復原迅速，在任9年的花蓮縣長傅崐萁今年第9度拿下5星縣市長，滿意度77.2％，在非六都以外的本島12縣市長中居冠，9連霸的「完勝」成績，也創下該調查以來的紀錄。