中正預校國中部 錄取251人中竟有237人加分

2018-05-30 23:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中正預校今年復招國中部1289人報考僅錄取251人，其中237名上榜學生有加分，以體適能103人最多，並為現役軍人子女及中低收入戶學生加分，凸顯軍方重視基本體能，更照顧弱勢族群，但部分家長質疑招生制度不公。

不過校方釋疑表示，軍校除了要求體檢外，也重視學生的基本體能測驗，才足以應付軍校訓練，且招生簡章經國防部核定，也對外公告達1個月，校方巡迴全國各縣市召開23場說明會，公開透明均無異議，感謝家長提供建言，將納入未來招生考量，研議評估可行性。

中正預校國中部停招13年，今年首度復招搶手，高達1289人報考，放榜錄取251人，最高156.45分，最低124分，其中智能測驗滿分是150分，並非外界認為130分。

校方表示，由於國中無會考等考試作為參考，校方舉辦智力測驗考試，但強調並非唯一指標，另有3種加分項目，包括特殊身分學生可增加總積分2%至7%，具有體適能獎章及英檢認證，最高可得10分。

校方指出，上榜學生有加分以體適能103人最多，身分別加分有73人，體適能與身分別均加分有61人，但無英檢及重大災害地區加分學生；身分別加分學生中，以中低收入戶學生43人最多，現役軍人子女則有17人。

校方以榜首學生成績為例，智力測驗成績139分，具有中低收入身分加5%，又取得體適能金牌加10分，拿下最高156.45分，凸顯軍方照顧弱勢，又重視基本體能要求。

近來有家長質疑招生制度不公，認為錄取學生都是靠加分上榜，以特殊身分別、體適能成績加分，包括現役軍人子女、低收入戶等，質疑校方考智力測驗，卻不以智測成績錄取，而靠有失公平的分數加分，對單純考智測學生不公平。

校方強調軍校除了要求體檢外，也重視學生基本體能測驗，才足以應付軍校訓練，且為照顧中低收入戶、現役軍人子女，各增加總積分5%；體適能獎章則依照教育部標準，取國小四到六年級任1年最好成績，學生不只要會讀書，更應重視基本體能。