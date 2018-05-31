保健》跳繩會傷膝蓋、變蘿蔔腿？ 醫生這樣說…

跳繩可迅速燃燒脂肪，又能夠鍛鍊肌肉和促進心肺功能，是相當適合女性朋友的運動。（記者陳建志攝）

2018-05-31 00:05

〔記者陳建志／台中報導〕跳繩是燃燒脂肪快速，又能夠鍛鍊肌肉和促進心肺功能的運動，尤其夏天時在室內跳繩，更不用擔心被大太陽曬黑，是適合女性朋友的運動。不過，坊間流傳，「跳繩會傷膝蓋，還會跳出蘿蔔腿」，讓許多愛美女性朋友望之卻步，復健科醫師澄清，跳繩並不會讓小腿變粗，如果運動後覺得腿不舒服，只要透過拉筋、按摩就能舒緩，因為謠言而放棄跳繩，實在很可惜！

亞大醫院復健部周立偉部長說，跳繩需要雙腳跳躍，雙手也要擺動，是全身性的運動，一般只要跳個10分鐘就會滿身大汗，燃燒脂肪的速度比跑步、騎腳踏車和游泳等有氧運動更快，尤其夏天只要室內、走廊一小塊空間，就可自己運動，對於擔心曬黑的女性朋友來說，是相當適合的運動。

不過，跳繩時，雙腳需短時間不斷跳躍，坊間因此流傳，「跳繩會傷膝蓋，還會跳出蘿蔔腿」，讓部分愛美的女性朋友擔心雙腿變粗，對跳繩望之卻步。

周立偉指出，部分女性朋友擔心跳繩跳出蘿蔔腿，主要是跳繩時會運用到小腿肌肉，運動後，肌肉因充血腫脹，容易造成腿變粗的錯覺，其實，只要運動後透過拉筋的動作，以及充分的按摩，就可減緩小腿的緊繃感覺。

另外，也有人擔心跳繩傷膝蓋，周立偉則說，跳繩是原地跳躍的垂直力量，而且雙腿併跳時，承受的反作用力遠比跑步低，加上跳繩能鍛鍊下肢肌肉，只要自己擁有強健肌肉，反而不容易造成膝蓋受傷，「剛好和民眾擔心的相反」！

要避免跳繩造成運動傷害，周立偉建議，運動前要做足暖身，並挑選吸震緩衝性佳的運動鞋；此外，運動場地要挑選平坦的水泥地、木地板、PU地板等地方，避免在容易出現凹凸不平的石子地、草地上跳繩，以免雙腳因此受傷。

至於骨骼和肌肉力量不足的中老年人，以及體重過重者，因為平衡感不佳，加上體重對膝蓋關節的壓力較大，則是比較不適合跳繩的族群。