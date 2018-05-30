龍潭大池吊橋重建4度流標 因為這原因「卡卡」…

2018-05-30 23:02

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市龍潭區地標之一的龍潭觀光大橋，2013年被列為老舊危橋，去年拆除，規劃重建，迄今卻流標4次。市議員徐玉樹說，建材物價上漲，加上市府編列預算不足，導致廠商興趣缺缺、造成工程延宕。市府觀光旅遊局回應，經評估，決定提高約800萬元預算，總計5229萬元，下月上網招標，最快可於明年2月底前完工。

龍潭大池吊橋鋼索鏽蝕、橋墩酸化，在去年動工拆除後，市府觀光旅遊局花費1億2000萬元，分一、二期，進行大池景觀改造工程，除了拆除舊吊橋，也將以「吊橋」結合「斜張」橋結構重建。

不過，吊橋拆除已久，重建發包工程卻一再延宕、迄今流標4次，對此，觀旅局解釋，去年8月起鋼材、人力成本大幅上漲，4次標案中雖有廠商表示興趣，但始終停留在議價階段、未能完成發包，經多方評估、考察市場價格後，決定拉高800萬預算，將於下月上網，此次信心能順利完成發包工程，最快可於明年2月底前完工。

市議員徐玉樹說，吊橋工程會影響大池水質改善工程，這次觀旅局追加預算，希望不會再有差池，否則一再拖延會讓民眾反感，也有拖累觀光的疑慮。

龍潭觀光大橋將重建為長132公尺、寬2﹒4公尺的複合式斜張吊橋，吊橋旁規劃環湖步道目前已經完工，可銜接到九曲橋，未來將形成一個環狀的動線，提供民眾休憩、健走的好去處。