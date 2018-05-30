2歲童遭身心障礙者巴頭 自閉兒媽媽淚訴：別罵他們神經病

2018-05-30 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運昨天傳出有母親在帶小孩搭乘時，突然遭車上一名男子巴頭，氣得她當場還手，過程被民眾拍下PO網，引發眾人撻伐，但事後傳出，這名男子疑似是身心障礙者，由於不少網友借題發揮侮辱自閉症的孩子，有自身孩子也是自閉症的媽媽為此淚訴，「自閉症孩子不是神經病！」希望別因此否定放棄這個星星的孩子。

有民眾在「爆料公社」PO出影片，指在捷運上目擊有媽媽帶著一對坐著嬰兒車的小兄弟，但期間疑似孩童吵鬧，一旁男子竟突然出手對著2歲男童的頭與背部猛巴3下，媽媽驚慌失措大叫，「欸，你幹嘛啊」，並還手回擊，連賞男子頭部幾巴掌。這段影片讓許多網友也紛紛怒批，「媽媽怎麼不起身踹他幾腳」、「我一定會打爆他」、「啥叫流血可能他一定不知道」等。

事件引發外界關注後，警方將出手打小孩的男子帶回偵訊，卻發現他疑似是身心障礙人士，因聽聞孩童喧囂聲失控，才會突然動手。但有網友今日為此在「爆怨公社」PO文指出，有小孩也是自閉症的朋友表示，在捷運傷童事件引發關注後，有親戚打給他冷嘲熱諷，甚至還說，「那個捷運聽說是神經病跟你兒子一樣的病，其實政府應該設一個院所，把你兒子那種病的都關起來治療，好了才能放出去」、「放出來到處跑，哪天又無法控制情緒打死人，家裡丟不起那個臉」等。

PO文網友說，對於看到有這樣的孩子突然出打人，自己也是嚇到了，但雖然沒有人希望自己的小孩患上自閉症，這些孩子卻也不該就這樣被罵說是神經病，甚至當他為自閉症兒童說話時，還有人回說，「今天不是你小孩事情發生才可以說風涼話」，但原PO認為，每個媽媽的確是自私的，但請不要說出自閉症是神經病這種話，發生類似的事情會抓狂是因為自己的小孩被傷害，而不是因為對方是自閉症或者精神病，希望不要因為有這樣的小孩傷了人，就否定、放棄這樣的小孩。