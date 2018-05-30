不像「酸民」說的那樣！ 越南台商總會挺墾丁

墾丁近期受負面消息重傷觀光。（記者蔡宗憲攝）

2018-05-30 21:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近十年未曾返台開會的越南台灣商會聯合總會，為了力挺新南向觀光，29日起特別選在墾丁福華飯店舉辦，還有14名越南官員隨行參訪，總會長許玉林強調此行除了產學合作交流，最重要是「挺新南向觀光、挺墾丁」。

越南台灣商會聯合總會3個月一次理監事聯席會議，因業者都在當地經營事業，一向在越南當地舉辦，上一次回台灣開會已將近10年前，這次返台開會除與高雄大學簽約產學合作，也與台灣各業界進行座談，近兩百名會員會後選在墾丁及花東旅遊拚觀光。

黃姓資深理事透露，本來總會要選在台灣另一處觀光勝地開會，但許多會員都認為墾丁是台灣數一數二的景點，不忍心近期被酸民攻擊到觀光業慘澹，決議改到墾丁舉辦，許多人特別到墾丁大街消費，發現價格平實、標價明顯，並非傳言中的「盤子大街」。

「去年才想到新南向，現在就要成效未免太急躁！」許玉林說，台灣人早期根本不看重東南亞市場，如今喊出「新南向」，確實引起部分越南民眾興趣，但宣傳、廣告實在太少，在機場、車站幾乎只看到日韓為主的形象看板。

至於如何拚「新南向」觀光？在越南經商超過20年的許玉林認為，越南高階消費力驚人，去年曾介紹8位越南遊客到台灣旅遊，短短5天就消費超過百萬，對台灣人情味、好治安及服務禮貌印象深刻，重點是如何讓越南民眾「知道台灣觀光多好玩。」

許玉林說，除了基本的「免簽」當誘因，台灣政府或業者應該找越南網紅或明星拍攝宣傳短片，在各重要據點播放宣傳，相信很快就會有觀光成效出現。