白牌司機為何不加入車隊 駕駛：抽成費用太吸血

未加入車隊的駕駛指出，台灣大車隊、大都會、大愛等計程車業者都是隸屬在同一公司旗下，整個市場可說是獨佔的，且加入車隊首先就要先繳每月1500元的基本費。（圖擷自「潮爽Chao Shuang」臉書）

2018-05-31 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾都有搭乘計程車的經驗，但有民眾日前與多名計程車司機交談後發現，有駕駛爆料車隊利用拉下線方式吸納成員，除了每月要抽成，每介紹一名客人還要上繳10元，一個月算下來就要繳4、5000元，費用高昂到讓司機直呼太吸血！

不滿政府縱容白牌車影響生意，台灣全民計程車司機協會上週號召上千輛計程車包圍交通部抗議，要求嚴格取締，並取消代僱駕駛人制度。但「潮爽Chao Shuang」臉書近日PO出一段影片，是網友搭計程車時透過手機側拍方式，了解未加入車隊的駕駛的心聲後卻發現，台灣大車隊、大都會、大愛等計程車業者都是隸屬在同一公司旗下，整個市場可說是獨佔的，而加入車隊首先就要先繳每月1500的基本費，若再加上介紹客人每月都要上繳10元，算下來1個月就要繳4、5000，以一趟收入約100多塊來說，等於有4、50趟跑下來的錢都是要交給車隊的，正因這筆費用太過高昂，他們才會一直沒加入車隊。

至於基本費為何要收1500，有駕駛分享說，車隊方面雖然說會安裝叫車的機器跟刷卡機，但駕駛認為這方面的技術問題其實只要用一台手機就可以解決了，不過，駕駛雖然覺得不合理，但車隊可說是壟斷整個計程車市場，包含台灣大車隊、大都會、大愛等計程車業者，其實都是同一家公司。但駕駛也強調，主要是針對抽成的費用「太吸血」，而不是說車隊的人或是形象不好。

另名司機則指出，會去參加抗議的都是車隊的成員，主因則是擔心市場競爭增加後，會對目前接近獨佔的市場生態帶來不良影響，因為台北幾乎都是台灣大車隊獨佔。這名司機還指控，他們開車時，看到車隊的車往往下意識就會不想讓，因為車隊成員都比較鴨霸，像是會搶已經叫車的客人。

「潮爽Chao Shuang」PO出的影片中也有訪問到台灣大車隊的司機，據其描述，每天沒有開車10小時以上，連基本的開銷都賺不到。進行影片製作的網友私下則透露，會拍攝影片最初的本意並非是想打擊本土車隊，而是希望能多了解身在行業中的司機的看法與想法，讓大家聽見更多元的聲音。