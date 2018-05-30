竹市市定古蹟委外營運首例不續約 市府擬找人接手

2018-05-30 20:43

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市市定古蹟辛志平校長與李克承醫師故居是竹市古蹟委外營運首例，但委外單位「舊是經典」明年8月到期後不再續約，文化局表示，已啟動再委外營運的前置作業，未來仍希望有業者接手，推廣古蹟文化，延續市定古蹟展現文化能量的功能。

對於古蹟委外營運單位不再續約，是否與每年都虧損100多萬元、難以繼續營運而打算出走？新竹市文化局長廖志堅說，其實委外單位「舊是經典」不是因營運虧損而不續約，主要是因準備在其他地方成立古典經典家俱博物館，且已尋覓適合地點，需全力投入博物館的設置，才不續約的，當初委外營運單位並非以「營利」為考量接手的，反致力推廣古典家俱及人文為主。

廖志堅說，辛志平校長和李克承醫師故居都是市定古蹟，都屬於日治時代建築，文化局在完成古蹟修繕後，是第一個共同委外營運的案例，營運期約從103年8月20日到108年8月19日共5年，由「舊是經典」取得營運權，委外單位除將古典家俱擺入與市定古蹟相融，也舉辦人文講座和茶席體驗與導覽活動，深獲市民及外縣市民喜愛，是竹市古蹟文化推廣亮點之一。

廖志堅說，但因「舊是經典」營運單位明年到期後不再續約，文化局近日已啟動明年的委外前置作業，希望提供各項評估內容，做為未來委外營運參考，提高營運的可行性，期許吸引更多的業者來參與。

市定古蹟辛志平校長與李克承醫師故居的委外營運團隊「舊是經典」是全台收藏最豐富、最完整的北歐稀有老件手工家具商行，營運近4年來，除提供咖啡與輕食服務，還不定期舉辦文創藝廊與講座，每年入館人次超過25000人，去年更達37000多人次，已成為竹市古蹟行銷的重要代表。

文化局表示，辛志平與李克承故居的委外營運，市府每年可收取210萬元權利金和租金，5年下來有1050萬元的權利金收入，委外單位會辦理藝文推廣活動，像是茶道體驗及音樂表演會和講座、展覽等，對於營運單位不再續約，文化局雖惋惜，但也開始啟動再次委外的前置作業，且會請專家評估，期許擴大營運的可能性，吸往更多業者參與投標，讓市定古蹟活化再利用延續下去。