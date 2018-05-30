熱到爆？消暑勝地「泉水溝」 泳池 水溫恆定終年不絕

天氣熱到爆，小學生一下課，就到佳冬泉水溝游泳池報到清涼一下。（記者陳彥廷攝）

2018-05-30 21:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年5月不雨又飆高溫，缺水又爆熱，民眾叫苦連天，不過，屏東縣佳冬鄉石光見庄頭有處「泉水溝」游泳池猶如天賜瑰寶，池如其名，水源就是深層乾淨的地下泉水，當初打造並未假手任何公部門補助，在地鄉親「募資」再「增資」，水溫恆定、冬暖夏涼且終年不絕。

這個佳冬鄉唯一的游泳池，被稱為「泉水溝」。熱愛游泳的在地居民於1991年發起「募資」，2年後「增資」，眾志成城開闢溝壁，打造寬12公尺、長50公尺的現代化游泳池，雖然不夠大，但全年恆溫，是鄰鄉泳客朝聖地點。

「天氣這麼熱，泡水很舒服！」今天中午就有耐不住熱的小學生，下課就跳入池中避暑，在沁涼水溫中一展泳技，玩得不亦樂乎。

泳客王文祥泳齡約有30年，他說，小時候這邊還只是湧泉形成的大水塘，常見學生戲水，但水深不好預測。當時擔憂會出意外，熱愛游泳者募資開闢泳池，成立游泳會經管至今，他大讚，全台「征戰」至今，還沒見過如此乾淨的泉水泳池。

「泉水溝泳池」每天營業時間從早上5點到10點、下午2點到7點，最貴成人收費不過40元，由佳冬鄉游泳會經營管理，游泳會教練吳聖姑說，泉水溝的水溫不論冬夏，都在23到26度間，近乎恆溫，有沖洗設備、底部瓷磚和觀眾台等現代化設施，比起以前「水塘」時期有很大改進，不過，有時颱風過後地下水大增，還會沖破瓷磚，必須更換，管理起來略有吃緊，歡迎大家來佳冬，體驗這個夏天沁涼、冬天溫暖的恆溫游泳池。

佳冬泉水溝游泳池。（記者陳彥廷攝）

佳冬泉水溝游泳池有沖洗設備、底部瓷磚和觀眾台等現代化設施。（記者陳彥廷攝）

佳冬泉水溝游泳池由佳冬鄉游泳會經營管理。（記者陳彥廷攝）