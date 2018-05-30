獨家》打通關西交通任督二脈 竹縣府有5構想

縣府委外規劃改善關西鎮市區交通的改善策略示意圖。（記者黃美珠攝）

2018-05-30 20:11

［記者黃美珠／新竹報導］困擾關西鄉親1、20年的市區交通每逢假日就打結的痛苦，縣府委外規劃出5個解決對策正評估中，日前先跟公所等地方代表座談，除不排除拓寬118號縣道、或增設新交流道、或讓當年「夭折」的外環道規劃案復活來解決，但初步更看好以國道3號關西交流道為中心，在南、北2端取1新闢連絡道分流的可能性。

不過縣府工務處強調，這份評估作業才要進入期中報告階段，前述5個可能的方案最後會選擇哪1個還在未定之天。除要看整體包含工程、土地取得等的費用差異、對環境衝擊最小，以及鄉親接受度最高，都是關鍵原因。若是順利，希望7月底就能對全鎮召開首次公開說明會，聽取鄉親意見、修正後會再召開說明，反覆修正爭取大家最多的認同為止，接著才會向中央爭取後續的工程款補助。

縣府表示，關西有國道3號、省道台3線、以及118號縣道這3大重要交通網路經過，除本身周邊有眾多觀光景點，也是前往橫山、尖石旅遊的重要「中途站」，以致1、20年來，過境進入的車流造成當地市區交通壅塞、嚴重影響居民生活品質。

約從1996年間，地方就有新闢外環道的聲浪，後來也一度定「線」，要從關西交流道西側的北山里龍鳳橋為起點，由西向東、在關西市區的南側通過，卻因這個路線被指將破壞掉當地很多的良田等，引發多個環保團體杯葛，環評遲遲沒過關下，加上後來必須依照市價徵收等造成新闢成本過高，最後「夭折」。

最近關西鎮代會主席劉德樑主張開放且拓寬關西服務區的公務便道改做連絡道，用以銜接國道3號和台3線，讓這兩條交通動脈的車流能從連絡道上下不再穿越關西市區。

縣府接受陳情後以「關西道路系統改善的可行性評估」為名爭取前瞻基礎建設，經中央同意，以600萬發包委外規劃和評估。初步決定有5個可行性的方案，首先就是拓寬118號縣道，或讓前述「夭折」的外環道起死回生，不然就是在關西交流道北側新設1個「新中豐路交流道」。

第4案則是採納劉德樑建議，讓服務區公務便道變成連絡道、或者稍微改變一下前述外環道的路線，改在關西交流道匝道新闢道路往南，沿著鳳山溪路堤共構一路開往省道台3線去。

工務處表示，5個方案其實仍各有自己的難度和問題，但整體評估起來，確實以第4、第5案比較具有成功的「潛力」。