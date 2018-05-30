「鄰座的你啊」高中生自編自攝超高質感 網友：已跪著聽

2018-05-30 19:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市忠明高中學生自創自拍畢業歌「鄰座的你啊」，寫下勉勵畢業生不要畏懼不可知的未來，更勇於尋夢，MV到校外取景，還出動空拍機，高質感MV搭配學生自然唱腔與詞曲，影片在youtube上架才8天，點閱率破已4萬，更有網友直說「已跪著聽」。

忠明高中今年的畢業歌是從3組參與甄選的創作中，經全校國三及高三學生票選出，由學生樂團「然後，就沒有水仙了」創作的「鄰座的你啊」出線。

詞曲創作者謝綺芸說，高中生活中與自己比鄰而坐的鄰座同學，因朝夕相處常會形成好朋友無所不談、相互鼓勵的情誼，想到要跟好友分離有感而發，只花1天時間就創作出作品，再交給團員劉宜軒編曲。

謝綺芸說，她的詞曲主要是意識到高中畢業也意謂著青春結束，要開始自我負責的人生，她對這種自我承擔的轉變有著害怕，也有了「不想長大」的心情，寫下歌詞鼓勵自己，也鼓勵所有「鄰座的你」，即使告別青春，面對未知的未來不要害怕，更要勇敢築夢追夢。

有別於時下校園畢業MV多在校園內拍攝的制式作法，擔任導演的陳佑筑把拍攝場景拉到校外，包括東海大學、甚至台中火車站前的千越大樓、大安海水浴場等，以學生畢業各自走人生的路的意境，利用走路的運鏡，表現跟青春說再見及築夢的過程。

陳佑筑為讓畫面看起來更有層次感，更自學空拍機操作，租空拍機外拍外，拍了200餘段影片毛片，再用1週的時間剪輯出4分半鐘的MV。

講究分鏡、運鏡搭配學生自然的唱腔與詞曲，「鄰座的你啊」影片22日才在youtube上架，短短8天就有逾4萬人點閱，不少網友讚嘆才高中的學生功力及MV質感，甚至有人說「已跪著聽」。

學生開心地說，除能在畢業留下青春的紀念外，更盼讓聽完歌的畢業生，均明白自己是獨一無二，即使面對未來會受傷、會迷路，還是要很勇敢的去追夢。