又傳LED路燈光害 稻作結穗、成熟期延後

畫面右側正常生長的水稻都已長出金黃的稻穗，但受LED路燈光害影響，緊鄰道路的稻作結穗、成熟期延後。（記者黃淑莉攝）

2018-05-30 19:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年一期稻作將進入收割期，斗南地區農民發現稻作因LED路燈太亮成熟期延後，縣議員蔡東富、鎮代會主席沈暉勛、鎮代沈為祺接獲民眾陳情今天前往會勘。

農民指著稻田說，「你看同一區這邊的稻穗都已變黃，這邊的卻還是綠色，甚至有的才剛要結穗」，這樣怎麼收割，全部收的話青粒太多會影響穀價，等全部成熟再收割產量會變少。

李姓、鍾姓農民表示，稻農一年就靠兩期稻作收成，過去從沒有這種情況，改成LED路燈後才發生，並沒有要求賠償，只希望相關單位儘速改善，方便農民耕作。

沈暉勛指出，目前最嚴重的地方是台一線省道兩旁和縣道158甲線斗南往土庫路段。

蔡東富說，實地會勘確實沒受光害的稻作都轉黃，再幾天即可收割，鄰近道路的稻作則因光害稻穗還是綠色，甚至有的才在開花結穗，農民要收割、不收割兩難，也有農民只好兩次收割。

蔡東富表示，LED路燈光害不只稻作，馬鈴薯、玉米、蔬菜等農作物也都有受影響，除要求路燈維護管理單位儘速改善，也將要求雲林縣府全面檢討改善。

雲林縣府工務處長彭子程指出，去年陸續傳出LED路燈燈影響農作物生長，民眾或公所只要反應工程單位即前往加裝遮光罩，統計至今共裝了3000多個，民眾可以以手機掃描路燈桿上的QR Code或撥打0800-508055免付費專線告知路燈編號，縣府即會派員前往裝設。