醫訊》毒癮者多數有吸菸習慣 反毒反菸一起宣導

2018-05-30 20:04

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市立聯合醫院今舉行醫療關懷、反毒研討會，聯醫院長賴文德表示，長期吸毒會造成膀胱、心臟及腦部傷害，醫界應多宣導毒害，讓民眾愈認識毒害就愈不敢碰毒。衛生局長黃志中也說，毒癮者多數有吸菸習慣，反菸毒應從幼稚園開始一起宣導，避免菸、毒傷害青少年健康。

活動還邀請鄰近中華藝校、大榮中學及七賢國中的學生參加，培訓這些學生為反毒「健康天使」，希望他們回學校宣傳反毒，提升校園拒毒意識。

聯醫院長賴文德表示，醫界對於毒品預防及治療皆能有所貢獻，當民眾染上毒癮，提供專業治療或替代療法，另外到學校、團體宣導吸毒對身體的影響，一般人以為吸K他命能有快感，並不知毒害可能造成間質性膀胱炎、尿失禁，一旦產生不可逆的傷害，怎麼治療也無法復元。

黃志中也說，研究顯示毒癮者多數有吸菸習慣，從吸菸到吸毒往往不到一年時間，而少年時抽菸，長大接觸毒品機會變高，所以反菸、反毒要一起著手，並從幼稚園學童開始宣導。

毒品防制局長宋孔慨也說，青少年為何會染上毒品？可能是與家人互動疏離、無法適應家庭管教，或家人曾使用毒品，而好奇、尋求刺激、壓力大及情緒不佳等心理因素也易接觸毒品。另外接觸到使用毒品的朋友、經常出入不良場所或網路交友等也都是染毒的原因。

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