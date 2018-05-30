水庫乾涸見底 澎湖青年陣線呼籲：盡速清淤

馬公興仁水庫乾涸，部分已出現見底窘狀。（記者劉禹慶攝）

2018-05-30 19:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕危機就是轉機！澎湖久旱未雨，進入第一階段限水，3座地面水庫已乾涸見底，澎湖青年陣線呼籲澎湖縣政府與自來水公司，「盡速展開清淤作業」，以延長水庫壽命、增加儲存容量，梅雨季與颱風季來臨時，才能為澎湖解渴。

澎湖水情吃緊、島嶼大旱，澎湖青年陣線近日到馬公本島的興仁、成功及東衛3座地面水庫訪調，水庫大部分都已乾涸見底，淤積泥土全都被烈日曬到龜裂，推估水庫淤積已深。月初提出《水資源政策綱領》的澎湖青年陣線，今天（30日）再度由縣議員參選人冼義哲與馬公市民代表第三選區參選人招有倫發表「盡速清淤」共同聲明，具有工程學識背景的招有倫說，枯水期、低水位時期正是清淤作業最合適的時候。

冼義哲說，澎湖本島3座水庫總儲水量雖有186萬噸，這次枯水期見底後，可發現裡頭淤積嚴重，顯示當前的蓄水高度已無法真實反應蓄水量，唯有盡速展開清淤作業，擴增儲存容量，才能確保未來的供水穩定，同時藉此解決水庫嚴重淤積的問題，延長水庫壽命、增加水庫防淤能力，爾後才能真正為澎湖「解渴」！

澎湖青年陣線也再次呼籲政府，採納月初提出的《水資源政策綱領》，推動「開源、節流、循環」3大方向改革，從根源解決澎湖缺水困境，也呼籲澎湖民眾及來訪澎湖的觀光客旅人共同珍惜水資源，共同努力以度過枯水時期。