路樹剪成光禿禿挨批 南市：沒照亂修要賠

2018-05-30 19:59

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林美燕、林燕祝今天召開記者會，質疑南市大林路體育公園旁路樹從原本的茂密枝葉剪成光禿一片，導致整個道路無處可遮蔭，除譏諷如同「雞爪樹」，更批忽視行道樹功能，質疑市府疏忽監督。

南市工務局表示，南市府於去年就有推出修樹證照，把關嚴格，除研習外還分學科及術科考試，以建立修剪維護作業的技術規則及規範要領，且積極推動修樹人員證照制度，除列為投標廠商的審標資格之一，如未有證照就進行修樹，一旦發現樹木出現重大傷害，除了照價賠償，還有計點處分。

另外，工務局於網站列有各專家學者名單，讓各局處能就樹木樹型之不同需求，提供專業處理方式建議，希共同打造安全又美麗的市容。

林美燕批評說，當地原是遮蔭的好地方，如今茂盛的樹冠卻被「剃頭」！她特別請教植物修剪方面的專家學者指出，這種「斷頭式修剪」的修樹法，修剪後的新枝，結構更為脆弱，外表雖看似枝葉茂盛，但卻是暗藏危險，因此她強烈要求市府，必須於每一次修樹前審慎評估，及事後的樹木管理計畫，否則本末倒置恐將造成毀滅性斷枝。

林燕祝則表示，市府修樹單位還依道路寬度分權責，8米以上道路修樹屬工務局、8米以下又歸區公所管理，跨局處的樹木修剪問題多，承辦人員多數缺乏樹木專業，她要求應由工務局提出樹木保護自治條例，作為管理單位，負責跨局處的樹木修剪合約制定，以確保修剪品質。