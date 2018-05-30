營造導盲犬友善城市 高雄店家禁入可罰5萬

2018-05-30 18:32

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄店家拒絕導盲犬進入，將觸犯「身心障礙者權益保障法」規定，最高可處5萬元罰鍰！

高雄市社會局今天（30日）於河堤社區安排導盲犬聚會，狗狗熱情嬉戲，聽到指揮又專心服勤，視障按摩師劉重進、寄養家庭媽媽王南琳等愛狗人士在場交流意見，分享養狗經驗，身心障礙福利科官員也報告政策現況。

高雄市社會局長姚雨靜說，導盲犬被稱為「走在左邊的天使」，總是走在視障者左邊，引導視障朋友避開行進危險，而市府從2003年起推動導盲犬服務，15年來有9名視障者申請使用導盲犬，店家拒絕導盲犬進入營業場所，違者依據「身心障礙者權益保障法」第60條規定，最高可處5萬元罰鍰及4小時講習。

在場人士透露，常被店員拒入餐廳、店家，也有被要求在指定座位、繳納保證金或將導盲犬留置店外情形，呼籲民眾共同營造友善環境。

劉重進自營按摩養生中心，使用導盲犬12年。劉重進說，導盲犬Johnson總在按摩工作時，靜靜在旁陪伴，覺得安心、不孤單，外出也減少碰撞和受傷，「不僅是眼睛兼好夥伴，還是最佳店長代言人」。

不過，劉重進認為訓練導盲犬不易，導盲幼犬出生後約2個月，需到寄養家庭接受8到12個月訓練，通過訓練及評估後才合格。

王南琳養育、訓練導盲犬幼犬Ugo。王南琳說，初見Ugo憨厚又無辜的臉，立刻愛上這傢伙，常帶Ugo搭乘公車、捷運、火車及飛機，或到銀行辦事、醫院就診、逛百貨公司並到演藝廳聽音樂會，累積不同社會經驗，「看著Ugo成長進步，深刻體會教育需在愛和信任中養成。」

社會局說，民眾若在公共場所遇到導盲犬，請「不餵食、不撫摸、不呼叫、不拒絕」，並主動協助視障朋友，也歡迎民眾加入寄養家庭行列，洽電社團法人台灣導盲犬協會07-9765151，或財團法人惠光導盲犬教育基金會07-5507816。