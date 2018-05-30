苗栗7萬多戶停電1小時半 台電這麼說...

2018-05-30 18:15

〔記者彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕氣溫飆高，全台用電量今天創下歷史新高，苗栗地區今天下午7萬多戶用電戶，因跳電而停電約1個半小時，引發外界聯想是否缺電；台灣電力公司苗栗區營業處表示，苗栗地區臨時停電，為通霄電廠的大型輸電線路跳脫，原因待了解，但初步排除供電不足原因。

台電苗栗區營業處指出，今天下午3點12分通霄電廠內161KV（16萬1千伏特）的匯流排設備跳脫，使得超高壓電力無法輸出，造成苑裡、霄南、日南、三工等4個變電所全部停擺，經盤點，一度造成三義、苑裡、通霄、銅鑼等鄉鎮，計7萬391戶停電。

苗栗區營業處表示，營業處接獲停電回報後，派員搶修，並經轉供先於今天下午3點40分復電3萬2428戶，另外3萬7963戶於下午4點38分全數恢復供電。

因全台用電量今天創下歷史新高，苗栗地區大範圍因跳電而停電1個半小時，也引發外界聯想是否缺電；苗栗區營業處表示，若是供電不足而停電，台電也無其他電力可轉饋入支援，初步排除供電不足。

苗栗區營業處表示，且這次臨時停電，為通霄電廠輸出的大型輸電線路的匯流排設備故障而跳脫，可能原因很多，仍待追查、釐清，造成用戶不便，表示歉意。

今天下午開始，不少民眾紛紛抱怨「大熱天還停電，快受不了！」、「差點要熱死了」、「用電量真的這麼大嗎」等，許多人也四處在網路社團詢問何時有電等。

三義鄉公所今天在停電災區內，電腦等電力設備也全數停擺，員工僅能進行人力文書作業部分，也因空調無用武之地，員工只得把文件充當手扇搧風；有公所職員打趣地說，還好公所是綠建築，且停電時間不長，不然恐怕得請假走人了。