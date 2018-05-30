全球最長航線 新航將開啟星-紐16700公里直飛航線

2018-05-30 18:39

〔記者陳宜加／台北報導〕新加坡航空今天宣布，新加坡─紐約航線預計於今年10月開始提供服務，將使用全新空中巴士A350-900ULR超長程機型執飛，也是全球最長的商業營運航班，從新加坡直飛往返紐約。

新航預計於10月11日開始，從新加坡飛往紐華克自由國際機場，開航初始提供每週3班航班，分別為週一、週四、週六從新加坡出發。今年10月18日起另一架A350-900ULR加入機隊後，航班將擴大為每日一班。

新航是A350-900ULR的全球第一家客戶，目前已與空中巴士簽訂7架此機型的確認訂單，第一架預計於9月交機，其餘也預計在今年底前完成交機。新飛機的客艙將配置2客艙，包括67個商務艙座位與94個優選經濟艙座位。機票將自5月31日起逐漸於各種訂票管道開放訂購。

新航指出，新加坡─紐約航線涵蓋約9000海里，相當於1萬6700公里的距離，最長飛行時間為18小時45分鐘。新航曾於2013年前持續提供新加坡與紐約紐華克之間的直飛航班服務，直到當年因為所使用的空中巴士A340-500客機歸還空中巴士，而暫停此航線。

新航總裁吳俊鵬表示，新航向來以不斷尋求突破以提供旅客最佳旅遊便利性而引以為傲，利用最新科技的超長航程空中巴士A350-900ULR開啟新的直飛航班，將提供旅客在這兩個城市間最快速的空中交通，並全程享受絕佳的舒適性與服務，還能進一步強化往返新加坡此一交通樞紐與在新加玻轉機的航班連接。

新航未來也預計使用A350-900ULR開啟新加坡往返洛杉磯的直飛航班服務，相關細節將於近期公布。