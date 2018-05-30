闖平交道罰6萬民眾受不了 議員促改善標示

2018-05-30 17:48

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市成功一路平交道銜接仁愛與成功市場，往來人車頻繁，近年警方加強執法取締闖越平交道，一張罰單6萬7500元，民眾荷包大失血，質疑平交道鈴響後，柵欄桿子才緩緩垂放，民進黨市議員今天安排會勘，建議加強相關警示讓民眾注意，在違規前達到嚇阻的作用；對此，基隆火車站表示會再研議。

據警方統計，去年下半年告發30餘件違規闖越平交道，今年至今再開出20多張罰單，民進黨市議員施世明、游祥耀、陳東財，以及立委蔡適應服務處秘書林俊學等人今天現勘，希望研議改善方法，避免民眾再被開罰。

施世明服務處主任施偉政說，最近2星期接獲20多位民眾陳情，收到闖越平交道違規舉發罰單，每張罰款都是6萬7500元，民眾大呼吃不消，一張罰單是好幾個月的薪水，而且，平交道鈴響後5秒，柵欄桿子才開始垂放，常會誤認為未垂放桿子就是可以通行，故在鈴響加速穿越時遭監視器拍攝，遭舉發開罰，質疑台鐵及警方聯合設置陷阱來坑殺用路人。

鐵路警察澄清，鈴響時間與擋桿垂放皆有法令規定，全台平交道標準均一致，閃燈響起就要停看聽，通常從響鈴、閃紅燈有六到八秒的時間，柵欄才會放下來，且桿子降到十至十五度時，才會舉發，遵守規則幾乎不會違規，也不會被罰。

游祥耀說，雖然柵欄上有警語，但字體實在太小，民眾被罰無法信服；陳東財也說，垂放時間與鈴響時間不同步，形同陷阱；施世明建議警方每天派員到場站崗宣導，並加強相關警示，讓民眾更易注意到。