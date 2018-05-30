官田慈聖宮6/2夜巡、祈雨 敬鵬獲救消防員呂宗郁代言

奉祀神農大帝的官田慈聖宮，將在6月2日晚上舉辦夜巡遶境和祈雨祭典，主委陳俊銘（右）邀請在桃園敬鵬大火中獲救的消防員呂宗郁（中）為慈聖宮代言宣傳。（記者楊金城攝）

2018-05-30 18:06

〔記者楊金城／台南報導〕奉祀神農大帝的官田慈聖宮將在6月2日舉辦夜巡遶境，因嘉南一期稻作灌溉區水情吃緊，當晚也將舉辦祈雨祭典，祈求老天快下雨，在桃園敬鵬大火中獲救的桃園平鎮分隊消防員呂宗郁是神農大帝的契子，為慈聖宮代言宣傳謝神恩。

神農大帝又稱開天炎帝、五穀王，可說是農民的守護神，慈聖宮主委陳俊銘說，祈雨祭典將在6月2日晚上6點半舉行，依古禮祭祀祈雨，準備了四果茶、六味十二道菜碗、山珍海味、紅湯圓、發粿和甘露，祈求老天快下雨，照顧農民的收穫，隨後大王、二王、三王的神轎展開夜巡遶境。慈聖宮數年前曾舉辦過祈雨祭典，不久果真下雨，旱象解除。

呂宗郁目前在官田老家休養，還未康復，他在5月14日出院返鄉當天就到慈聖宮參拜還願，感謝神農大帝的保佑，並當了神農大帝的契子。呂宗郁說，以前曾參加過慈聖宮的夜巡，為了謝神恩，更要參加今年夜巡為神農大帝服務。

明鄭陳永華將軍創建的官田慈聖宮有351年歷史，奉祀神農大帝、太子爺和土地公，神農大帝的神誕日是農曆4月26日（國曆6月9日）；陳俊銘說，慈聖宮除了夜巡、祈雨，6月3日晚上7點將舉辦老歌晚會，邀請阿吉仔、劉福助、蔡佳麟等藝人演出，現場提供棉花糖、麵羹，6月9日舉辦祝壽祭典，歡迎信眾參加。