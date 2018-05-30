喜迎花博遊客 月眉糖廠景觀綠美化改善開工

2018-05-30 17:16

〔記者張軒哲／台中報導〕為提升空間並強化2018台中世界花卉博覽會效益，台中市政府規劃后里月眉糖廠綠色街廓景觀改善工程（第一期），立委洪慈庸協助爭取中央「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設」城鎮之心工程，獲520萬元補助。工程今日開工並舉行說明會，將改善月眉糖廠門戶景觀、人行道環境、綠美化及照明等，迎接花博活動。

台中市政府都市發展局今日上午在月眉糖廠舉行開工說明會，洪慈庸辦公室主任陳若庭也到場瞭解內容。后里月眉糖廠綠色街廓景觀改善工程（第一期）總經費1,000萬元，計畫將改善月眉糖廠大門出入口景觀、甲后路串聯至停車場交通指引、規劃周邊人行道路線、營造綠蔭及造明設備等，工程預計10月底前完工。

洪慈庸表示，為了地方建設的提升，后里月眉糖廠綠色街廓景觀改善工程（第一期）總經費1000萬元，協助向內政部營建署爭取補助520萬元，並由市府編列配合款480萬元，盼改善工程盡早於9月底前完工，配合花博試營運，提升后里觀光能量。

陳若庭說，月眉糖廠百年煙囪與冰品非常適合到此一遊，附近還有薩克斯風博物館、麗寶樂園、星月大地、樟公樹等景點以及許多小吃，是家庭旅客適合踩點的好地方，未來景觀改善工程完成，將可提供更舒適環境。