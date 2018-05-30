峨眉「無負擔社區」改造 守護福田家園

2018-05-30 17:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕浪漫台3線的啟動，讓內山公路周邊越來越多農村秘境因而曝光。新竹縣峨眉鄉湖光村就有一處「無負擔社區」福田，栽種有機稻米供日托老人免費食用；在農委會水保局的補助下，居民合力改造自己的家園，今天剪綵，歡迎大家來踏青。

新竹縣無負擔農村生活產業發展協會理事長黃守仁表示，峨眉鄉下人口老化，無負擔社區有一塊3分地，原本雜草叢生，近兩年來經地主提供土地，社區居民熱心復耕栽種有機稻米，免費供應日托老人營養午餐，因此稱之為「福田」。

在水保局補助近500萬元下，無負擔社區自2016年起啟動改造，利用1年半的時間，完成農村再生培根四階段課程，今年初並通過農村再生計畫；居民每週參加「打夜學」工作坊，歷經3年的溝通與討論，達成社區高度的共識，致力於生態維護和產業發展。

黃守仁說，溫家宗祠福田周邊已完成第一期工程，有環塘步道、亂石步道、碎石步道、樹下座椅、漿砌石護坡、及拱橋兩座等。第二期工程將改善田埂及歩道系統，現已經完成設計，近日即將上網招標，工期4個月，屆時相信將呈現不一樣的嶄新風貌。

這次捐地之一的地主台灣溫氏道開公脈下宗親會理事長溫思勝表示，環境快速變遷，需要更多人站出來守護自己的家鄉，翻轉農村的劣勢，與大自然共生共存，讓自己的家鄉成為福田福地。