華山台南北區天使站成立11週年 陪200位失依長輩重拾生活

2018-05-30 17:22

〔記者蔡文居／台南報導〕華山基金會台南北區愛心天使站自96年4月起在地服務迄今已屆滿11週年，陪伴近200位失能、失智、失依長輩走過孤苦無依的日子。為感謝在地長期支持的善士、義工，今天於北區光武里活動中心舉辦「建站11週年感恩茶會」，邀請華山基金會服務的弱勢長輩及各界來賓到場同樂，並見證11年所努力的成果。

今天茶會，由群力藝術種子幼兒園小朋友帶來精彩的開場表演，北區區長李皇興及多位議員及里長出席參加。

宏遠興業股份有限公司捐助50件上衣提供現場長輩作為拓印物件、「就雞蛋糕」則贊助現做雞蛋糕予長輩們享用。華山志工並與長輩們一起進行「樹葉衣服拓印」，製作專屬自己獨一無二的衣服。

站長孫逸安表示，透過這次活動，希望召集更多熱心民眾一同加入「愛老人」行列，讓服務網絡更加周全、照顧更多在地弱勢長輩。

華山基金會表示，目前已在全台設立383個愛心天使站，免費為三失（失能、失智、失依）長者提供年節關懷、陪同就醫、原床泡澡等服務，期以「在地人服務在地人」精神，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第2個家。

華山表示，「送愛到家～因為有您」每月1250元、1年1萬5000元，邀請認助常年到宅服務經費，並呼籲更多企業團體與善心人士加入愛老人的公益行列，一同守護長輩的未來。愛心專線：（06） 252-3113孫逸安站長。