僑泰學生表現優異 統測獲全國設計群榜首...

僑泰中學廣告設計科的學生賴沛雋（中）在今年的統測，勇奪全國設計群應屆榜首（記者蘇金鳳攝）

2018-05-30 17:17

〔記者蘇金鳳／台中報導〕107年四技二專統測成績29日已公佈，中市僑泰中學廣告設計科的學生賴沛雋勇奪全國設計群應屆榜首。此外，首屆「海峽兩岸技能邀請賽」，汽車科林宸佑打敗眾多高手，獲得汽車技術類的冠軍，已有知名車廠要延攬為員工，但因林宸佑還要升學，對方只好放棄。

僑泰中學近來喜事連連，廣告設計科的學生賴沛雋在107年四技二專統測成績，以655.5分、總級分74分的佳績，勇奪全國設計群應屆生榜首，這是僑泰5年來，第2位學生獲得搒首。

賴沛雋從小就熱愛繪畫，在國中時被學校被記了22個警告及兩個小過，他一直不知道是何種原因，覺得莫名奇妙，幸好當時的教數學的補習班老師，一直開導他，讓他知道自己未來應做什麼 。

賴沛雋喜歡畫畫，捨棄國立高職就讀僑泰中學，找到自己喜歡念的科，而且從高一起，就非常認真念書，下課時常見他拿著課本及考卷穿梭於任課老師辦公室，遇到問題一定打破砂鍋問到底，不斷的向老師請教提問，平日在校都留校讀到9點才回家，因此成績一直名列前矛，由於對數學很有興趣，高三的5次模擬考，數學有4次考100分。

目前篤定錄取第一志願台灣科技大學工商業設計系工業設計組，將繼續深造，未來想要當老師。另一位汽車科3年級林宸佑參加「海峽兩岸技能邀請賽」，在汽車技術類競賽項目中獲得金牌。

林宸佑家中開汽車修理，從小就喜歡汽修，幼稚園就開始對車的內部感到興趣，國小便開始幫忙，國中就決定走汽修這一條路。

為了奪冠，他半年前就開始接受學校訓練，學校先以校內引擎拆裝及故障排除等基礎訓練，待成熟後再輔以校外太古福斯汽車公司、中部汽車公司等實務資源，並且結合鄰近修平科技大學機械系等高階技術支援，學校會提出各項問題讓他處理，若有遇到困難還會請教專家的父親，在努力學習下，打敗中國及來自台灣的選手，獲得金牌。

另外，107年全國高中職專業群科專題及創意競賽，幼三甲陳喬柔、廖子媛、謝雨築、林秀珠、周軒漫以研究在地文化融入幼教課程為題「行動樹王公書櫃-樹王地區本土課程探究與設計」，獲得家政群第一名。

首屆「海峽兩岸技能邀請賽」，汽車科林宸佑（右）打敗眾多高手，獲得汽車技術類的冠軍（記者蘇金鳳攝）

僑泰幼三甲的學生，獲得107年全國高中職專業群科專題及創意競賽家政群第一名（記者蘇金鳳攝）