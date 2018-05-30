金門水獺龍鳳胎寶寶命名 「浯優」、「浯綠」出線

歐亞水獺媽媽「金莎」捕捉到魚後，交給寶寶飽餐一頓。（台北市立動物園提供）

2018-05-30 16:57

〔記者吳正庭／金門報導〕台北市立動物園長金仕謙今天在金門舉辦的「世界水獺日」嘉年華活動，宣布2隻新生水獺「龍鳳胎」寶寶的票選命名結果，由「浯優」、「浯綠」以2410票出線。名稱除以金門舊稱「浯州」作為發想，更希望未來的水獺族群能有無憂無慮的生活，在金門島上永續生存繁衍。

世界水獺日「有你真好」水獺保育嘉年華在金門金寧中小學體育館舉行，副縣長吳成典到場同慶；金仕謙宣布，「浯優」、「浯綠」以2410票，從4組命名中票選出線。第2名是延續母獺「金莎」的「莎威瑪、莎琪瑪」1499票，依序是「金寶寶、金貝貝」、「金寧、金莎」。

金仕謙說，歐亞水獺是金門地區極具代表性的珍貴野生動物，牠們生性敏感、數量稀少，分布及生存現狀與人類活動干擾息息相關。目前亞洲可能只有金門及韓國還有歐亞水獺的足跡；他預告，7月將邀請國外水獺專家到台灣，就保育等議題交流。

台北市立動物園指出，「浯優」、「浯綠」在今年大年初一中午過後到初二凌晨出生，目前正努力修煉抓魚技巧，希望在不久的將來，就可以和爸爸媽媽一樣靠自己的力量覓食。

金門2014年4月在1處工地發現1對小水獺「大金」、「小金」，同年6月在榮湖溼地發現「金莎」，3隻均透過林務局野生動物救傷收容計畫，自金門緊急移置台北市立動物園；園方為建立域外安全族群以延續個體數及基因多樣性，展開「我愛紅娘」任務，去年順利讓「小金」和「金莎」配對成功，今年產下2隻水獺寶寶。5月11日至29日辦理網路與實體命名票選活動。