保健》1天抽1根菸 心臟病機率增5成

2018-05-30 16:55

〔記者吳欣恬／台北報導〕致力於反菸活動的藝人孫越孫叔叔，5月初不幸病逝。他在病榻上關心的「戒菸就贏」比賽結果今日公布，首獎30萬元由來自花蓮，從小學五年級就開始吸菸的廖永鴻奪得。醫生提醒，1天1根菸，罹患冠狀動脈心臟病和中風機率就明顯提升。

戒菸就贏比賽首獎得主，35歲的廖永鴻說，他從小五開始吸菸，至今菸齡已有23年，每天約吸1包菸，。因為要撫養2個年幼的兒子，加上菸漲上價，於是今年4月陪太太就醫時，也順便看了戒菸門診，並配合使用戒菸藥物，沒想到就拿下首獎，相當開心。

世界衛生組織統計，全球每年有700多萬人死於菸害。國民健康署署長王英偉表示，長期吸菸易導致心肌梗塞，吸菸者在第一次罹患急性心肌梗塞後，如果仍持續吸菸，再次梗塞的機會為已戒菸者的2.9倍；如果在第一次罹患心肌梗塞後即刻戒菸，再次梗塞的風險將降低到跟非吸菸者一樣。

中華民國心臟學會理事長林俊立指出，很多人以為每天只要少吸一點就不會影響健康，這觀念其實是錯的。研究發現，就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸的人增加50%（男性48%、女性57%）、中風的機率更增加超過20%（男性25%、女性31%）。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長葉宏一更提醒，沒有安全的吸菸量，只有戒菸，才能真的降低對心血管的傷害。他指出，冠狀動脈心臟病患者若戒菸，比持續吸菸者，可減少36%死亡風險。

菸齡超過40年的蔡偉文，從當兵開始，平均每天要吸2包菸，直到因為胸痛、易喘就醫，才被診斷出冠狀動脈心臟病，必須接受心血管繞道手術。在醫師建議下戒菸。如今戒菸超過2個月的他，直說現在嗅覺更靈敏，笑稱「聞到年輕時空氣清新的味道」

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，孫叔叔生前菸齡達38年，他原以為戒菸就沒事了，卻長期受慢性肺阻塞（COPD）所苦。因此他常呼籲吸菸者「戒菸及早、生命美好」。戒菸就贏比賽從2002年開始，每2年舉行1次，今年已是第9屆，共吸引2.1萬多組參與。

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