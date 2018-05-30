雲縣議員促做好MBT環評 環局：僅生產燃料棒不焚化

2018-05-30 17:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為解決垃圾危機，推動「垃圾機械式生物處理系統」（MBT）以取代焚化爐，縣議員憂心污染問題，要求進行二階段環境影響評估；環保局代理局長張喬維表示，MBT是種垃圾分類系統，可將資源垃圾分離出來，剩下垃圾壓縮成「燃料棒」，不會在現址焚化，他也表示，虎尾不在MBT廠預定的9個地點中。

雲林縣議會今天舉行環保局等單位工作報告，縣議員蔡秋敏針對雲林縣垃圾處理問題表達關心，強調林內焚化廠因當時環境影響評估未做好，造成林內焚化廠完工後，連一公斤垃圾都無法處理，縣府還要賠廠商數十億元，雲林縣沒有能力承擔第二次的林內焚化廠事件，所以環保局在推動MBT時，一定要做好環境影響評估。

張喬維表示，MBT是種垃圾分類系統，生活垃圾或相容性一般事業廢棄物經由MBT廠分類分選、生物處理及乾燥後，可回收金屬、陶瓷、紙類及塑膠等物質，每百噸垃圾經分類後，剩下約60噸垃圾，這些垃圾經壓縮後變成燃料棒，將作為火力發電廠或汽電共生廠的燃料，MBT廠並不從事垃圾焚化的工作；且廠房為密閉設施，臭氣不外洩，能達到環境友善的目標。

張喬維指出，目前MBT廠址有9處考量地點，並不包括虎尾，部分預定地已做過環境影響評估，但如果被選擇設置MBT，還要補做環境差異分析。

雲林縣將於7月測試MT系統（垃圾機械式處理系統），MBT廠將以BOT方式辦理，預估建廠經費約7、8億元，最快於2020年建置完成，每年可處理8萬5000噸生活垃圾及相容性一般事業廢棄物。