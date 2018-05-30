遭酒駕撞成重傷後老婆離家 罹癌單親爸賣西瓜養大2女

呂爸爸辛苦種西瓜養家。（資料照）

2018-05-30 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕父親這個角色常常話不多，但總是默默扛下家中一切重擔，卻從來不喊苦。苗栗縣一名罹患癌症的單親呂爸爸，命運多舛，年少時不幸遭逢車禍，丟了原本的生意，妻子又丟下當時2個幼女，家中還有年邁雙親，但他沒有因此意志消沉，改當西瓜農後，成功種出又大又鮮美的西瓜，他說，「為了這個家，我沒有時間倒下，更沒有時間難過和悲傷。」

綜合媒體報導，單親爸爸呂榮騰年輕時，本來在市場賣海產，當生意漸漸有起色時，不料在一次意外中，被酒駕肇事的駕駛撞成重傷，雖然保住一命，但從此變成行動不便的「長短腳」，當時大女兒才剛滿月。

在車禍復健的4年中，妻子拋下他與2個分別4歲、8個月大的女兒離家出走，家中還有年邁的雙親，為了一家人溫飽，呂爸爸開始學種西瓜，但當經濟好轉時，卻遭診斷出罹患舌癌第三期，須立即治療。

但呂爸爸沒有去住院，他擔心他住院了，這個家會垮，因此仍咬牙苦撐，繼續種西瓜養家，他從凌晨5點就開始工作，直到晚上9點才休息。

面對無情的命運，呂爸爸也不氣餒，他為了2個掌上明珠，天天努力拚搏，颳風下雨也要到田裡照看西瓜，他說：「我沒有時間倒下，更沒有時間難過和悲傷。」

現在兩個女兒分別拉拔到了高中、國中，雖然呂爸爸生活辛苦，但他不接受外界捐款，只希望大家來買他種的美味西瓜回去消消火解解渴。

呂爸爸西瓜

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