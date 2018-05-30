苗縣7萬多戶停電1小時 16：38恢復供電

2018-05-30 16:58
苗栗縣今天下午3點多起，三義、苑裡、通霄、銅鑼等鄉鎮發生停電情形，停電戶數一度多達7萬戶，已於16：38全數恢復供電。（資料照）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕氣溫飆高，苗栗縣今天下午3點多起，三義、苑裡、通霄、銅鑼等鄉鎮，發生停電情形。台灣電力公司苗栗營業區表示，因三義超高壓電利跳脫，造成苑裡、霄南、日南、三工等4個變電所全部停擺，一度造成三義、苑裡、通霄、銅鑼等鄉鎮7萬391戶停電，但於下午4點38分，全數恢復供電。
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苗栗縣今天下午3點多起，三義、苑裡、通霄、銅鑼等鄉鎮發生停電情形，停電戶數一度多達7萬戶，已於16：38全數恢復供電。（資料照）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕氣溫飆高，苗栗縣今天下午3點多起，三義、苑裡、通霄、銅鑼等鄉鎮，發生停電情形。台灣電力公司苗栗營業區表示，因三義超高壓電利跳脫，造成苑裡、霄南、日南、三工等4個變電所全部停擺，一度造成三義、苑裡、通霄、銅鑼等鄉鎮7萬391戶停電，但於下午4點38分，全數恢復供電。