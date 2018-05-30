南科特定區再添利多 上百公頃農地大翻身

2018-05-30 16:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南大代誌！位處大台南地理中心的南科特定區，因目前已開發的L、M區住宅申請建築面積已超過7成，預估5年內將趨飽和，台南市府選擇F及G區開發，已獲內政部都市計畫委員會大會審定，今年下半年度將啟動區段徵收作業，上百公頃農地大翻身。

由於南市新市政中心開放決策評估選址，去年選出3處，其中1處是「南科ABC周邊」，這次區段徵收案，讓外界聯想距離新市政中心「愈來愈近了」。都發局澄清強調，F、G區靠近善化區聚落，主要是連結南科生活圈擴大，徵收開發案與新市政中心建設完全無關。

都發局表示，為因應並紓解南科園區與樹谷園區每年增近萬就業人口壓力，市府於103年底就市場供需、區位條件及財務評估等面向綜合考量後，優先選擇F及G區辦理開發。

該計畫現地均為農業區，都計定位生活支援，面積約115公頃，未來開發後預計可引入1萬5000計畫人口，提供約55公頃住宅區、9公頃商業用地，並透過公共設施劃設，整合周邊藍綠帶系統，建構防洪、生態、低碳社區。

都發局表示，範圍內目加溜灣大道（台19甲至南133段）於興闢完成後，亦可紓緩科學園區與善化地區交通衝擊，提高交通便利性，另配合台鐵捷運化、大台南公車系統及自行車系統建置，結合大眾運輸導向概念，於台19甲及西拉雅大道交口處，劃設1處轉乘站，以建構完善運輸系統。